İsrail destekli çeteler Gazzeli gazeteciyi katletti

Barış anlaşması için öncelikli maddeler arasında yer alan rehinelerin serbest bırakılmasına saatler kala, Gazze Şeridi'ndeki Hamas üyeleri ile İsrail tarafından desteklendiği iddia edilen gruplar arasında çatışma çıktı.

Çatışmalarda, silahlı gruplar arasında hayatını kaybedenlerin olduğu belirtildi. Hamas'ın, bu gruplardan silahlarını bırakıp teslim olmasını istediği ancak karşılık alamadığı aktarıldı.



Çatışmalarda Hamas yanlısı videolarıyla dünya çapında ün kazanan Filistinli gazeteci Salih el-Caferavi de ölü bulundu. Caferavi'nin çatışmalarda başından vurulduğu belirtildi.



Caferavi'nin İsrail'in Sabra Mahallesi'nde sebep olduğu yıkımı kayıt altına almak için çalışırken saldırıya uğradığı ve eşyalarının çete mensupları tarafından çalındığı ifade edildi.

Hamas'ın üst düzey isimlerinden Basim Naim'in oğlunun da hayatını kaybettiği açıklandı.



Hamas çatışmaların ardından silahlı gruplara üye çok sayıda kişişyi gözaltına aldı.

