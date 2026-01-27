İsrail, önemli devlet görevlilerinin de aralarında bulunduğu bir kaçakçılık şebekesinin, Gazze'ye yasadışı ticaretiyle çalkalanıyor. İsrail istihbaratının isteği üzerine, haberlerle ilgili yayın yasağı getirildi.

İsrail yayın organi Ynet, bugün, bu konuda şu bilgiyi verdi:

"Yeni bir güvenlik soruşturmasına dair söylentilerin artması üzerine, Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi Salı günü sınırlı ayrıntıların yayınlanmasına izin vererek, 'İsrail'den Gazze'ye mal kaçakçılığına ilişkin çok sayıda şüpheliyi kapsayan bir soruşturmanın devam ettiğini' doğruladı."

Kanal13, yayın yasağı bilgisini paylaşarak şu ayrıntıyı verdi:

"Aşkelon Sulh Ceza Mahkemesi bu sabah (Salı) Shin Bet ve Güney Sınır Polisi tarafından yürütülen yeni bir soruşturmaya ilişkin yayın yasağını uzattı ve yalnızca İsrail'den Gazze Şeridi'ne mal kaçakçılığıyla ilgili çok aşamalı bir dava olduğu bilgisinin yayınlanmasına izin verdi. Hükümetin Hukuk Danışmanı Gali Baharav-Miara ve Başsavcılık Ofisi'nden üst düzey yetkililer davanın ayrıntıları hakkında bilgilendirildi. Yayın yasağı 10 Şubat'a kadar geçerli olacak."

Aynı haberde bir milletvekilinin açıklamaları da yer aldı. Habere göre, İsrail Beiteinu Partisi milletvekili Yulia Malinovsky şu yanıtı verdi: "Birkaç ay önce, Gazze'ye yapılan tüm insani yardımların ardında, eski hükümet üyelerinin ve onlara yakın kişilerin dahil olduğu bir kaçakçılık pazarının yattığı hakkında konuşmuş ve yazmıştım. İsrail Devleti'nin güvenliğine zarar veren ve vermeye devam eden yolsuzluk ancak şimdi ortaya çıkmaya başlıyor."

İSTİHBARATÇILAR DA İŞİN İÇİNDE

Haberlere göre, kaçakçılık şebekesi, İsrail istihbarat birimi Shin Bet ve Güney Bölge polisinin soruşturma birimi tarafından inceleniyor, ancak davanın İsrail güvenlik teşkilatındaki yetkilileri de kapsadığı belirtiliyor.