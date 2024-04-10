İsrail Dışişleri Bakanı: "İran bize saldırırsa biz de İran'ı vuracağız"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, X sosyal platformundan yaptığı paylaşımda İran'ı hedef aldı.



Paylaşımında İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hesaplarını etiketleyen Katz, "İran topraklarından bize saldırırsa karşılık vereceğiz, İran'a saldıracağız." ifadesini kullandı.



İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü.



Saldırıya hızlıca misillemede bulunacağını duyuran İran, olaydan ABD'yi de sorumlu tutmuştu.

אם איראן תתקוף משטחה - ישראל תגיב ותתקוף באיראן.@khamenei_ir — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 10, 2024 Beyaz Saray, İsrail'in Refah'a yönelik kapsamlı kara işgaline destek vermiyor Haberi Görüntüle