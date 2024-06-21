İsrail Dışişleri Bakanı Katz: "Hizbullah saldırılarına karşı gerekli kararları yakında alacağız"

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Hizbullah'ın "İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına" izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını açıkladı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz: "Hizbullah saldırılarına karşı gerekli kararları yakında alacağız"

Bakan Katz, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve hareketin Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) ilişkin açıklamaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

’in, "Hizbullah Hareketi’nin, topraklarına ve vatandaşlarına saldırmaya devam etmesine izin veremeyeceğini" belirten Bakan Katz, “Gerekli kararları yakında alacağız.” ifadelerini kullandı.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın GKRY'ye ilişkin açıklamalarını "tehdit" olarak nitelendiren Katz, bunun yalnızca bir başlangıç olduğunu savundu.

"Özgür dünyanın kayıtsız şartsız İsrail'in yanında yer alması" gerektiğini savunan Katz, "Bizim savaşımız aynı zamanda sizin de savaşınızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, İsrail'in Lübnan'a olası bir topyekun saldırıda GKRY'nin havalimanı ve askeri üslerini kullanacağı yönünde istihbarat elde ettiklerini, böylesi bir durumda GKRY'yi savaşın bir parçası kabul edip bu şekilde tutum sergileyecekleri uyarısında bulunmuştu.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, dün GKRY Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile telefon görüşmesi yapmıştı. Kombos, telefon görüşmesinde, Lübnan'a karşı muhtemel bir savaşta İsrail'e destek vermeyeceklerini belirtmiş, GKRY'nin "hiçbir şekilde bölgedeki savaşa dahil olmak istemediğini" ifade etmişti.

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