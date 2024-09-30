İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Lübnan'da ateşkesin tek yolu Hizbullah'ı silahsızlandırmak

İsrail Dişişleri Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'in Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyeceğini söyledi.

Katz, Lübnan'da ateşkes için kabul edilebilir tek yolun, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin ötesine taşıyarak silahsızlandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

İsrail saldırılarının yoğunlaşmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri, Lübnan'da 21 günlük ateşkes çağrısı yapmıştı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, geçen hafta yaptığı açıklamada, İsrail ile Hizbullah arasında bir ateşkesin sağlanması için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.



Kirby, ABD ve Fransa öncülüğünde 10 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin ortak ateşkes çağrısına imza attığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise geçici ateşkes çağrılarını ilk başta reddeerken, daha sonra söylemlerini yumuşattı.

Netanyahu, ABD'li yetkililerle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.