İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan hadsiz paylaşım: Türkiye'den peş peşe tepkiler

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

ALTUN: BU REZİL SOYKIRIMIN HESABI ELBET BİR GÜN SORULACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın paylaşımına ilişkin açıklama yaptı.

İsrailli bakanı sert tepki gösteren Altun, şunları kaydetti: "Buraya bak, katil ruh hastası. Sen Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini, masumların kanını emdiğin o kirli ağzına aldıkça biz kendisini daha fazla desteklemeye, daha kararlı bir şekilde arkasında durmaya devam edeceğiz.

Sizin gibi eli kanlı soykırımcı katillerden Sayın Cumhurbaşkanımızın da ülkemizin de öğreneceği tek bir şey yoktur. Filistinli kardeşlerimize yönelik işlediğiniz katliamların, uyguladığınız bu rezil soykırımın hesabı elbet bir gün sorulacak."

BAKAN FİDAN: HADSİZLİK VE ARSIZLIK ABİDESİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise Katz'ın paylaşımına şu cümlelerle tepki gösterdi:

"Israel Katz’ın, Dışişleri Bakanlığı yapmak yerine, ülkemizi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı kendi hezeyanlarına sürekli konu etmesi tam bir hastalık halidir.



Kabinedeki varlığı, iftira ve yalan kusma saplantısından ibaret olan bu şahıs soykırımcı Netanyahu Hükümeti’nin hadsizlik ve arsızlık abidesidir."

ÖMER ÇELİK: NETANYAHU HÜKÜMETİ ER YA DA GEÇ YARGILANACAK



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise şunları söyledi:



"İsrail’in Nazi kafalı Dışişleri Bakanı Katz’ın Devletimizi ve Cumhurbaşkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alan açıklaması bir soykırımcı katilin hezeyanıdır.



Soykırımcı hükümetin Dışişleri Bakanı olan Katz, demokrasi ve özgür dünya adına konuşabilecek son kişi bile değildir.



Cumhurbaşkanımızın izlediği Filistin politikası, özgür dünyanın gerçek iradesidir. Özgür dünyanın gür sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır.



Nazilerin ve katillerin sesi ise Netanyahu ve Katz gibilerdir. Netanyahu hükümeti, işledikleri soykırım suçları nedeniyle er ya da geç yargılanacaktır."



İMAMOĞLU: DEMOKRASİ VE HUKUKU, ELİNDE ON BİNLERCE ÇOCUĞUN KANI OLANLARDAN ÖĞRENECEK DEĞİLİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise kendisini paylaşıma etiketleyen Katz'a şu sözlerle tepki gösterdi:

"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bayrağına ve Cumhurbaşkanı’na hakaret eden bu açıklamanızı size aynen iade ediyorum.



Demokrasiyi ve hukuku, elinde on binlerce çocuğun kanı olan birilerinden öğrenecek değiliz. Evet, her şey çok güzel olacak. Filistin özgür olduğu zaman."

BAKAN TUNÇ: BEBEK KATİLLERİ HAK ETTİKLERİ CEZAYI ÇEKECEKLER

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un tepkisi şöyle:



"Filistin'de 40 bin masum sivili katleden soykırımcı İsrail'in eli kanlı Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik aşağılık açıklamalarını şiddetle kınıyorum.



Savaş suçlusu caniler ve kandan beslenenler ne Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, ne de Cumhurbaşkanımızın insanlık için, mazlumlar için, barış için, adalet için verdiği mücadeleyi anlayamaz.



Suçluluk psikolojisiyle çirkinleşen bebek katilleri, insanlık vicdanında mahkum oldukları gibi uluslararası hukuk önünde de mutlaka mahkum olacaklar ve hak ettikleri cezayı çekeceklerdir.



Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her zaman hakkı ve hakikati haykırmaya, Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

KILIÇ: BARBARLIĞINIZ VE YAPTIĞINIZ SOYKIRIM SONUNUZ OLACAK



Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Katz'a tepki gösterdi.



Kılıç, "Katil bir hükümetin görünen kirli yüzüsün! Recep Tayyip ERDOĞAN adını ağzına almak senin haddine değil! Şunu unutma ki Türkiye Cumhuriyeti yaptıklarınızı tarihe not düşmüştür. Barbarlığınız ve yaptığınız soykırım sonunuz olacak" dedi.

BAKAN YUMAKLI: FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaşımında "Zulümde ve alçaklıkta sınır tanımayan İsrail, hadsizlikte de sınırları aşmaya devam ediyor. Ahlaksızlığıyla işledikleri suçları örtmeye çalışanlar ne yaparlarsa yapsınlar yargılanmaktan kurtulamayacaklar. Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan''ın 'Kimsesizlerin kimsesi olmak bizim için şereftir' anlayışıyla, İsrail zulmü karşısında sadece yüreklerindeki imanın gücüyle mücadele veren Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

BAKAN GÖKTAŞ: SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN ADINI DAHİ ANAMAZLAR



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Eli kanlı katiller ve soykırım suçluları, dünya barışını her platformda gür bir sesle savunan Sayın Cumhurbaşkanımızın adını dahi anamazlar! Türkiye tarihin doğru tarafında durmaya devam ederken siz ne yaparsanız yapın Gazze'de işlediğiniz soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde vereceksiniz" dedi.

BAKAN ERSOY: TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNDE YERİNİZİ ALACAKSINIZ



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Cumhurbaşkanımız Sayın

Erdoğan'ın haklı ve gür sesini bastırmaya sizin gibilerin gücü asla yetmez! İsrail Dışişleri Bakanının Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeleri bizim için yok hükmündedir. Bizler Filistin davasının en güçlü savunucuları olmaya devam ederken sizler tarihin çöplüğünde yerinizi alacaksınız!" dedi.



