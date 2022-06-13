İsrail'den bir kez daha Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. Uyarı Dışişleri Bakanı Yair Lapid tarafından yapıldı. Lapid, İsraillilere hitaben "İstanbul'a seyahat planlıyorsanız iptal edin" dedi. Halen Türkiye'de bulunan vatandaşlarından da geri dönmelerini istedi. İsrail basınına göre Ankara, İsrail hedeflerine yönelik saldırı hazırlığı içinde olan İranlı bir çeteyi ortaya çıkardı. Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in vatandaşlarına seyahat uyarısı, çete haberinin İsrail basınına yansımasından bir gün sonra geldi.Parti toplantısında konuşan Lapid, "Tatile giden İsraillilere yönelik halihazırda gerçek bir tehdit var. Bu herkesin başına gelebilir" diyerek İsrail vatandaşlarının kaçırılabileceğini ya da öldürülebileceğini söyledi. TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜRBununla birlikte Lapid, İsrail vatandaşlarını koruma çabasından dolayı Türk hükümetine teşekkür etti. Haaretz gazetesinin haberine göre saldırı hazırlığındaki İranlı çete, geçen ay İsrail'den Ankara'ya gönderilen ipucu sayesinde ortaya çıkartıldı.İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen ay sonu Türkiye'ye seyahat uyarısı yapmıştı.