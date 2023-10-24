İsrail Dışişleri Bakanı, sivilleri hedef almadıklarını savundu

Cohen, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'de sivilleri korumak için çatışmaya 'insani ara' verilmesi gerektiğini söyledi. Siz bu teklif hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt verdi.



İsrail'in bölgeye insani yardım, su, gıda ve ilaç sağladığını iddia eden Cohen, "Biz hiçbir zaman insanları hedef almadık." dedi.



Erkek, kadın ve çocukların hedef alınmadığını savunan Cohen, "Sadece Hamas teröristlerini hedef alıyoruz." diye konuştu.



Cohen, İsrail'in uluslararası hukuka göre hareket ettiğini ileri sürdü.



"BM İLE İLİŞKİLERİMİZİ GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"



Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamalardan dolayı kendisiyle görüşmesini iptal ettiğini aktaran Cohen, "Guterres, BM'nin en önemli ülkeleri olan ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa'yı temsil etmiyor." değerlendirmesinde bulundu.



İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan ise "BM ve bölgemizde konumlu BM yetkilileriyle ilişkilerimizi gözden geçireceğiz." diye konuştu.



Guterres'in ifadelerini "teröre destek vermek" olarak değerlendiren Erdan, İsrail'deki BM yetkililerinin de tarafsız davranmadığını iddia etti.



BM Genel Sekreteri Guterres, BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey İsrail-Filistin oturumundaki konuşmasında Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, sözlerini şu şekilde sürdürmüştü:



"Ancak Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."



Guterres, Hamas'ın İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" vurgulayarak, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.