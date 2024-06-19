İsrail Dışişleri Bakanı uyardı: "Hizbullah ile savaş kararı yakın"

İsrailli generaller, salı günü geç saatlerde Lübnan 'a yönelik bir saldırı planını imzaladıklarını duyurdu. Bu duyurunun ardından İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Hizbullah'la topyekün savaş kararının yakında alınacağını söyledi. Artan gerilim Hizbullah'a ait bir casus insansız hava aracının kuzeydeki Hayfa kenti üzerinde kaydettiği, hassas bölgelerin ve sivil mahallelerin görüntülerini de içeren video görüntülerinin yayınlanmasının ardından geldi. Görüntülerin yayınlanması, Hayfa'ya yönelik ince örtülü bir tehdit olarak yorumlandı.

"TOPYEKÜN SAVAŞTA HİZBULLAH YOK EDİLECEK" Geçtiğimiz hafta üst düzey bir Hizbullah komutanı, İsrail 'in hava saldırısı sonucunda öldürülmüştü. Saldırının ardından İsrail'in kuzeyi, Hizbullah'ın sekiz aydır süren savaştaki en ağır bombardımanına maruz kalmıştı. Hizbullah lideri Seyyid Hasan Nasrallah'ın Çinli ve Hintli şirketler tarafından işletilen Hayfa limanlarına zarar verme tehdidi sonrasında Katz, sosyal medya platformu X'te, “Hizbullah ve Lübnan 'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar verme anına çok yaklaşıyoruz. Topyekün bir savaşta Hizbullah yok edilecek ve Lübnan ciddi şekilde mağlup edilecek" paylaşımında bulundu.

SAHADAKİ HAZIRLIĞI ARTIRMA KARARI



İsrail ordusu ise daha sonra "Lübnan'a yönelik bir saldırı için operasyonel planların onaylandığını ve doğrulandığını ve birliklerin sahadaki hazırlığının artırılmasına devam edilmesi yönünde kararlar alındığını" duyurdu.



Katz'ın yorumları, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin salı günü Lübnan savaş planlarını onayladığını açıklamasının ardından geldi.



İsrail Silahlı Kuvvetleri, generallerin bir değerlendirme yaptığını ve bu değerlendirme sırasında "kuvvetlerin sahadaki hazırlığının hızlandırılması" da dahil olmak üzere "Lübnan'a yönelik bir saldırı için operasyonel planların onaylandığını" söyledi.



Geçtiğimiz hafta Hizbullah, 200'den fazlası tek bir günde olmak üzere yüzlerce insansız hava aracı ve füze fırlatmıştı.