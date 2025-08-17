İsrail donanması Sana'yı vurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail donanmasının Yemen'in başkenti Sana'da bir enerji tesisini vurduğu bildirildi.

İsrail ordusu, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail kuvvetleri, Yemen'in derinliklerinde, terörist Husi rejimine hizmet eden bir enerji tesisini hedef aldı" dedi.

Yerel medyanın aktardığına göre bölge sakinleri bölgede en az iki patlamanın duyulduğunu belirtti.

Husi kontrolündeki El Masirah TV'ye göre, Yemen'in başkenti Sanaa'nın güneyindeki bir elektrik santrali saldırıya uğradı ve bazı jeneratörleri hizmet dışı kaldı.

Husiler Siyasi Büro Üyesi Hizam el-Esed, dün gece yaptığı sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Suçlu ve iflas etmiş düşman, sadece hizmet tesislerini ve sivil yapıları hedef alıyor: Elektrik, su gibi" ifadelerini kullanarak İsrail'e işaret etmişti.

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.