İsrail donanması Sumud Filosu'na baskın düzenledi. Aktivistler İsrail'e götürüldü.

Gazze'ye yaklaşan Küresel Sumud Filosu'nda saldırı alarmı verildi. Bir sora sonra, İsrail donanmasına ait savaş gemileri filoyu kuşattı ve halen filodaki sivil teknelere askeri müdahele sürüyor.

Görgü tanıklarına göre tekneleri engellemek için 20'den fazla İsrail gemisi filoya yaklaştı.

Gemideki aktivistler donanmanın bir saat içinde müdahale etmesini beklediklerini söylüyordu ve bir süre sonra da İsrail askerlerinin bazı gemilere çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Aktivistler güvertede alarm durumunda. Organizatörler, filodaki Alma isimli tekneyle irtibatın kesildiğini aktardı. Bu tekneyle daha sonra bağlantı kuruldu. İsrail askerlerinin toplam 15 gemiye müdahale ettiği ve 25'i Türk olmak üzere 70 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

13 Eylül'de insani yardım için bölgeye hareket eden filodaki tekne, yelkenli motor ve gemilere silahlı İsrail askerleri aşamalı olarak çıkmaya devam ediyor.

Sumud Filosu şu an İsrail gemilerinin kuşatması altında ve filoya yönelik baskı da sürüyor. İsrail askerleri daha önce de bölgeye hareket eden Özgürlük Filosu'na askeri operasyon yapmıştı.

Saat saat gelişmeler şöyle:

- 05.30: Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan son açıklamada "Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze'ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir" ifadeleri kullanıldı.

-04.30: Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Filodan yapılan açıklamada aralıksız saldırılara rağmen 30 geminin 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ettiği vurgulandı. Açıklamada ayrıca, gemilerdeki kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçleri şu ana kadar filoda yer alan gemilerden 15'ini alıkoydu.

"BÜTÜN GEMİLERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

-03.30: Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail askerlerinin alıkoyduğu Türk vatandaşı aktivist sayısının 25'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi." ifadeleri kullanıldı.



-03.00: İsrail askerlerinin müdahale etmediği gemilerin Gazze'ye doğru ilerleyişi sürüyor. Filodan yapılan son açıklamada "Tek bir gemi kalana kadar devam edeceğiz" denildi.