İsrail düğünü hedef aldı, 6 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusu, 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze'de katliama devam ediyor. Şehrin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nde bulunan bir barınma merkezini düğün sırasında topçu saldırısıyla hedef alan İsrail askerleri 6 Filistinliyi öldürdü.

Sağlık yetkilileri hayatını kaybeden 1'i kadın 6 Filistinlinin cenazesi ile 3’ü ağır 5 yaralının Gazze şehrinin merkezindeki Baptist Hastanesine getirildiğini söyledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan İsrail ordusu, saldırıda sivilleri hedef aldığını kabul etti. Ordudan yapılan açıklamada, 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Sivillere verilen zarardan dolayı üzüntü duyulduğu belirtilen açıklamada, saldırıyı düzenleyen birliklerin "Sarı Hattın" batı tarafındaki bazı yapılarda birkaç "şüpheli" tespit ettiği ileri sürüldü. Saldırıda sivillerin hedef alındığı kabul edilen açıklamada, "İsrail ordusu, olaya karışmayan kişilere verilen zarardan dolayı üzüntü duyuyor." ifadesine yer verildi.

ATEŞKESTE 395'TEN FAZLA FİLİSTİNLİ KATLEDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'ın Şarm El Şeyh kentindeki müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. İmzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hatta" çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.​​​​​​​ Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek 11 Ekim'den bu yana yaptığı saldırılarda 395’ten fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1088 kişi de yaralandı.