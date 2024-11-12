İsrail durmayacak: Lübnan'da ateşkes için yeni açıklama

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, bugün X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada Lübnan'daki duruma değindi.

Katz, askeri yetkililerle yaptığı toplantıda, İsrail'in Hizbullah'ı tüm gücüyle vurmaya devam edeceğini ve ateşkes olmayacağını yineledi.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, uzun süredir çatışma içinde olduğu Yoav Gallant'ı görevden almasının ardından Katz, Dışişlerinden Savunma Bakanlığına atanmıştı.

Lübnan'daki sağlık yetkilileri, bugün ülkenin kuzeyinde bir eve düzenlenen hava saldırısında en az sekiz kişin öldüğünü, 14 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Lübnan devlet medyası, kurtarma ekiplerinin enkaz altından sağ kalanları çıkarmak için çabaladığını bildirdi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre dün, İsrail'in bir başka hava saldırısı güneydeki bir konutu vurarak yedi kişinin ölümüne ve yedi kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan İsrail ordusu, dün Lübnan'dan 190 roket atıldığını ve en az beş kişinin yaralandığını açıkladı.