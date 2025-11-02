İsrail durmuyor: Hedefte Lübnan var

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.



Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nebatiye'ye bağlı Kefrman beldesinde gece saatlerinde bir araç, İsrail'e ait İHA tarafından hedef alındı.



Sağlık Bakanlığı, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin ise yaralandığını açıkladı.



İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde de Nebatiye'nin Kefr Sir beldesinde düzenlediği İHA saldırısında 1 kişiyi yaralamıştı.

"HİZBULLAH'I SİLAHSIZLANDIRIN"



İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırılar sonrası yaptığı açıklamda, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah’a yönelik saldırıların artacağı uyarısında bulundu.



Katz yaptığı açıklamada, “Hizbullah ateşle oynuyor ve Lübnan Cumhurbaşkanı ayak diretiyor" dedi. Katz, şunları ekledi: “Lübnan hükümetinin Hizbullah’ı silahsızlandırma ve Güney Lübnan’dan çıkarma taahhüdü uygulanmalıdır. En üst düzeyde yaptırımlar devam edecek ve hatta artacak. İsrail’in kuzeyindeki sakinlere yönelik hiçbir tehdide izin vermeyeceğiz.”



İSRAİL ATEŞKESİ TANIMIYOR



İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.



Kasım 2024'te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail'in ateşkesi 4 bin 500'den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlallerde yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.



İsrail, Lübnan'da ele geçirdiği 5 tepeyi hâlâ işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.