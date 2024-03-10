İsrail duyurdu: CIA ve Mossad'dan kritik görüşme

İsrail Başbakanlık Ofisinden Mossad adına yapılan yazılı açıklamaya göre Mossad Başkanı Barnea, CIA Direktörü Burns ile görüştü.



Nerede yapıldığına ilişkin bilgi verilmeyen görüşmede, Burns'ün Barnea'ya, Gazze'de ateşkes ve Hamas ile esir takası anlaşması için Mısır'da yapılan görüşmelerle ilgili bilgi verdiği belirtildi.



Açıklamada, İsrail yönetiminin, esirlerin serbest bırakılması için Hamas ile yürütülen dolaylı müzakerelerdeki boşlukların kapatılması için aracılarla temaslarını sürdürdüğü kaydedildi.



FİLİSTİNLİLER İLE İSRAİL ARASINDAKİ DOLAYLI MÜZAKERELER



Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasında, esir takası mutabakatı kapsamında Mısır'ın başkenti Kahire'de 13 Şubat'ta toplantı yapılmıştı.



Daha sonra bu müzakereler Fransa'nın başkenti Paris'te devam etmişti. Paris müzakereleri, Mossad Başkanı David Barnea başkanlığındaki İsrail heyeti, CIA Direktörü William (Bill) Burns, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kemal ve Hamas heyetinin katılımıyla 24 Şubat'ta sonlanmıştı.



İsrail savaş kabinesi, müzakerelere devam edilmesi için Katar'ın başkenti Doha'ya "düşük seviyeli bir heyet gönderilmesini" kararlaştırmıştı.



Buna karşın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki saldırılardan kaçan yaklaşık 1,5 milyon kişinin sığındığı güneydeki Refah kentine saldırı ve buradaki sivillerin tahliye planlarını onaylamak için hafta başı kabineyi toplayacağını belirtmişti.



Mısır basını son olarak, 3 Mart'ta Kahire'de Mısır, Katar, Hamas ve ABD'nin katılımıyla müzakerelerin başladığını duyurmuştu.