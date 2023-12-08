İsrail duyurdu: Gazze'den Tel Aviv'e 6 roket atıldı

İsrail ordu radyosunun haberinde, Tel Aviv'e 6 roket atıldığının tespit edildiği, bunlardan 5'inin önlendiği, birinin ise açık alana düştüğü kaydedildi.



Haberde, roket saldırısı sonucu hasar ve yaralanma meydana gelip gelmediği konusunda bilgi verilmedi.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da İsrail'in sivillere yönelik katliamlarına karşılık, söz konusu roket saldırısının düzenlendiğini açıkladı.



LÜBNAN'DAN 5 ROKET ATILDI

Ordu radyosunun diğer bir haberinde ise Lübnan’dan İsrail’in kuzeyindeki Batı Celile bölgesine 5 roket atıldığı ifade edildi.



Haberde, 2 roketin önl, 3'ünün ise açık alana düştüğü kaydedildi.

