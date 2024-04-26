İsrail duyurdu: Lübnan'a hava saldırısında Cemaat el-İslami lideri öldürüldü

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçaklarının Lübnan'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Beka Vadisi bölgesinde Meydun köyüne düzenlediği saldırıda Lübnanlı Sünni Cemaat el-İslami Hareketi'nin üst düzey yöneticisi Halaf öldürüldü.



İsrail, Cemaat el-İslami'nin Hamas ile Lübnan'daki faaliyetlerinde koordinasyon sağladığını savundu.

ÖLÜM DOĞRULANDI

Cemaat el-İslami'nin yaptığı açıklama Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yayımlandı.



Açıklamada, lider Musab Halaf'ın yanı sıra Bilal Halaf adlı mensubun da saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

