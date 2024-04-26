İsrail duyurdu: Lübnan'a hava saldırısında Cemaat el-İslami lideri öldürüldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beka Vadisi bölgesine düzenlediği hava saldırısında Cemaat el-İslami lideri Musab Halaf'ı öldürdüğünü ileri sürmüştü. Cemaat el-İslami, İsrail saldırısında liderinin öldürüldüğünü doğruladı.

İsrail duyurdu: Lübnan'a hava saldırısında Cemaat el-İslami lideri öldürüldü

Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, savaş uçaklarının 'ın Suriye sınırı yakınlarındaki Beka Vadisi bölgesinde Meydun köyüne düzenlediği saldırıda Lübnanlı Sünni Cemaat el-İslami Hareketi'nin üst düzey yöneticisi Halaf öldürüldü.

, Cemaat el-İslami'nin Hamas ile Lübnan'daki faaliyetlerinde koordinasyon sağladığını savundu.

ÖLÜM DOĞRULANDI

Cemaat el-İslami'nin yaptığı açıklama Lübnan resmi ajansı NNA tarafından yayımlandı.

Açıklamada, lider Musab Halaf'ın yanı sıra Bilal Halaf adlı mensubun da saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

Cemaat el-İslami, İran yanlısı Hizbullah'ın yanında sınır hattında İsrail'e karşı silahlı mücadeleye katılacaklarını açıklamıştı.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınır hattındaki çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu, İsrailli 8 sivil 12 asker öldü.

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