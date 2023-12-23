İsrail ekonomisi yara aldı: Çalışacak işçi bulunamıyor

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları bölge ekonomisinde değişimlere yol açtı. İsrail'in inşaat ve tarım gibi kritik sektörlerde çalışacak işçi bulamadığı belirtildi. Yüz binden fazla Filistinli işçinin İsrail'e girişini engelleme kararının ülkedeki düşük maliyetli işgücü havuzunu daralttığı bildirildi.



ÇALIŞANLARIN YÜZDE 20'Sİ ASKERDE YA DA YER DEĞİŞTİRDİ



WSJ'de yer alan haberde, İsrail ordusunun yaklaşık 400 bin yedek askeri göreve çağırdığı ve 250 bin İsraillinin en azından geçici olarak evlerinden uzaklaştırıldığı ifade edildi.



İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı verilerinde çalışanların yaklaşık yüzde 20'sinin askeri görev ya da yer değiştirme nedeniyle çalışamadığı aktarıldı. Bu durumun ekonomiye maliyetinin kasım ayı itibarıyla yaklaşık 13 milyar şekel ya da yaklaşık 3,6 milyar dolara ulaştığı tahmin edildi.



30 BİN İŞLETME KAPANABİLİR



İsrail İnovasyon Kurumuna göre teknoloji sektöründe ortalama işgücünün yüzde 10 ila yüzde 15'inin orduda yedek görev için çağrıldı. Savaşın çeşitli sektörlerde yaklaşık 30 bin küçük ve orta ölçekli işletmenin kapanmasına doğrudan katkıda bulunacağını tahmin ediliyor.



Batı Şeria ekonomisi de çalışma izinlerinin askıya alınması ve hareket sınırlamaları ile yara aldı. Filistin Merkezi İstatistik Bürosu, savaşın bölgede üretimde yüzde 37'lik düşüşe yol açtığını öngördü.



TARIM VE İNŞAAT SEKTÖRLERİ ZORDA!



Filistinlilerin çalışma izinlerinin askıya alınması özellikle ülkede çalışan İsrail inşaat ve tarım sektörünü vurdu. İki sektör, Filistinlilerin yüzde 60'ından fazlasını istihdam ediyordu.



İsrail ise çözüm için Hindistan ve diğer ülkeler ile ikili anlaşmalar imzaladı. Hükümet, yıl sonundan önce inşaat sektörü için 10 bin yabancı işçi getirilmesini onayladı. Ayrıca yabancı işçilerin vizelerinin uzatılması planlanıyor.



İsrail Merkez Bankası, geçen ay büyüme tahmini yıllık yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşürmüştü.



