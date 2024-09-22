İsrail, El Cezire ofisine canlı yayında baskın düzenledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan El Cezire haber kanalının ofisine baskın düzenleyerek, yayının 45 gün süreyle kapatılmasını emretti.

İsrail askerlerinin baskın anı canlı yayında görüntülendi.

Silahlı ve maskeli askerler, Pazar günü erken saatlerde ofise girerek, kapatma emrini kanalın Batı Şeria büro şefi Velid el-Omari’ye iletti. El Cezire Batı Şeria büro yetkilisi Velid el-Omari canlı yayında bildiriyi okudu.

"GERÇEĞİ SİLMEYİ AMAÇLAR"﻿​

Omari, yaptığı açıklamada, “Gazetecileri bu şekilde hedef almak her zaman gerçeği silmeyi ve insanların gerçeği duymasını engellemeyi amaçlar,” dedi. El Cezire muhabiri Mohammad Alsaafin, askerlerin dışarıdaki son mikrofon ve kameraya da el koyduğunu ve Omari’yi ofisten zorla çıkardıklarını bildirdi.

Baskın sırasında, Alsaafin, askerlerin Batı Şeria’da İsrail güçleri tarafından öldürülen El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akla'nın posterini de indirdiğini ifade etti.

SAVAŞI YERİNDE TAKİP EDEN TEK EKİP

Yabancı gazetecilerin Gazze Şeridi'ne girişinin yasaklanması nedeniyle bölgede bulunan El Cezire çalışanları savaşı yerinde takip edebilen tek ekip konumunda. Büroya uygulanan kapatma yasağı 45 günlük bir süre için geçerli olacak ancak istenirse bu süre uzatılabilecek.

İsrail, Katar merkezli yayın kuruluşunu ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirerek Mayıs ayında El Cezire'nin Nasıra ve Doğu Kudüs'teki ofislerine de baskın düzenlemişti.