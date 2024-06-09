İsrail, El Cezire'nin yayın yasağını uzattı

İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, El Cezire'nin İsrail'deki ofislerinin 45 gün daha kapalı kalacağını ve yayın yasağının gelecekte de uzatılacağına “ikna olduğunu” söyledi.



Gelişmeyi X hesabında duyuran Karhi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümete uzatmayı onayladıkları için teşekkür etti.



Karhi, şu açıklamayı yaptı: "El Cezire terör kanalının İsrail'de yayın yapmasına ve savaşçılarımızı tehlikeye atmasına izin vermeyeceğiz. El Cezire kanalının İsrail'de yayın yapmasını yasaklayan kararların uzatılmasını imzaladım.”



El Cezire, avukatı aracılığıyla bakana bir açıklama göndererek bu kararı reddetti ve bakanın kararını dayandırdığı tüm suçlamaları ve gerekçeleri yalanladı.

Hükümet, geçtiğimiz ay Katar merkezli kanalın, İsrail'deki yayınlarını sonlandırma, ofislerini kapatma ve ekipmanlarına el koyma kararı almıştı.



El Cezire ise bir açıklamayla kapatma kararını kınamış ve bunu bir “suç eylemi” olarak nitelendirmişti.



Açıklamada, "El Cezire Medya Ağı, insan haklarını ve temel bilgiye erişim hakkını ihlal eden bu suç eylemini şiddetle kınamakta ve reddetmektedir. El Cezire, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, küresel izleyicilerine haber ve bilgi sağlamaya devam etme hakkını teyit etmektedir” denilmişti.