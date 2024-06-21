İsrail, Ermenistan büyükelçisini bakanlığa çağırdı

Ermenistan, yapılan açıklama ile Filistin’i resmen tanıdığını duyurmuştu. Ermenistan’ın Filistin’i tanıma kararına İsrail’den karşı hamle geldi. İsrail, Ermenistan büyükelçisini "sert bir kınama" için Dışişleri Bakanlığına çağırdığını açıkladı.



ERMENİSTAN'IN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARI



Ermenistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gazze'deki felaket niteliğindeki insani durum ve devam eden çatışma, uluslararası siyasi gündemin çözüm gerektiren öncelikli konularından biridir. Ermenistan Cumhuriyeti, sivil altyapıların hedef alınmasını, sivillere yönelik şiddeti ve silahlı çatışma sırasında sivillerin rehin alınmasını ve alıkonulmasını reddediyor ve uluslararası toplumun bu kişilerin önkoşulsuz serbest bırakılması yönündeki taleplerine katılıyor" ifadeleri kullanıldı.



Açıklamada, "Ermenistan Cumhuriyeti tüm bunlara dayanarak ve uluslararası hukuka, halkların eşitliği, egemenliği ve barış içinde bir arada yaşaması ilkelerine bağlılığını yeniden teyit ederek Filistin devletini tanımaktadır" ifadelerine yer verildi.



FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKE SAYISI 149'A ÇIKTI



İspanya, Norveç ve İrlanda 28 Mayıs'ta, Slovenya ise 4 Haziran'da Filistin devletini resmen tanımıştı. Son olarak Ermenistan'ın da aynı kararı almasıyla Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısı 149'a yükseldi.