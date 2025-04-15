İsrail eski Genelkurmay Başkanı: Netanyahu tehdit ve tutuklanması gerek

İsrail eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun "düşman olduğunu ve tutuklanması gerektiğini" söyledi.

İsrail eski Genelkurmay Başkanı: Netanyahu tehdit ve tutuklanması gerek

İsrail'de Kanal12'de bir programda konuşan Halutz, Başbakan Netanyahu'nun "ulusal güvenlik için tehdit ve düşman olduğunu" belirterek tutuklanması gerektiğini ifade etti.

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Halutz'un açıklamaları İsrail'de tartışmaya yol açarken, Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud'dan yazılı açıklama yapıldı.

"Halutz'un ülke tarihinin en başarısız genelkurmay başkanı olduğu" savunula açıklamada, "Bu ifade özgürlüğü değildir. Bu demokrasiye karşı bir kışkırtma, aşırı solun Başbakan'a karşı suikast girişimlerini teşvik etmektir." ifadelerine yer verdi.

Likud Partisi, Halutz'un sözlerinin "İsrail ordusunu, kamuoyunu, demokrasinin üzerine kurulu olduğu değerleri değil, bir grup anarşist, düşmanın sözlerine teslim olan şişman ve geçersiz emeklileri temsil ettiğini" ileri sürdü.

Halutz, daha önceden 'ye yönelik saldırılarda "en büyük zafer fotoğrafının Netanyahu'nun görevden alınmasıyla sağlanabileceğini" dile getirmişti.

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