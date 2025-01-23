İsrail Eurovision'a katılmakta ısrarlı: Temsilci, 7 Ekim saldırılarından kurtulanlardan

İsrail'in geçen yılki Eurovision macerası, Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle protestoların gölgesinde geçmişti.



Tepkilere rağmen yarışmaya katılan İsrail, bu yılki temsilcisini 7 Ekim saldırılarından kurtulanlar arasından seçti.



İSRAİL'iN TEMSİLCİSİ YUVAL RAPHAEL



İsrail’in Eurovision temsilcisi, 24 yaşındaki Yuval Raphael olacak. Raphael, televizyon ekranlarında yayınlanan “Rising Star” adlı yarışmada birinci olarak Eurovision’a katılmaya hak kazandı. Yarışma sürecinde seslendirdiği şarkıları, 7 Ekim’de hayatını kaybedenlere adadığını belirten Raphael, bu yılki performansına büyük bir anlam yüklüyor.



7 Ekim'deki saldırılar sırasında festivalde olan kadın, yol kenarındaki bir sığınağa saklanmış ve 8 saat boyunca kurtarılmayı beklemişti.



Şarkıcının Eurovision'da seslendireceği şarkı Mart ayında belirlenecek.



PROTESTOLARININ GÖLGESİNDE EUROVİSİON 2024

Geçen yıl Eurovision öncesi birçok ülke, İsrail’in yarışmadan çıkarılmasını talep etmişti. Ancak Avrupa Yayın Birliği, İsrail’in diskalifiye edilmesi yönündeki çağrıları dikkate almadı. Tek isteği, şarkının sözlerinin gözden geçirilmesi oldu. Bunun üzerine İsrail, "October Rain" (Ekim Yağmuru) adlı şarkının adını ve sözlerini değiştirerek yarışmaya katıldı.



Yarışma sırasında Avrupa Yayın Birliği salona davetlilerin Filistin bayrağı ile alınmasına izin vermemiş, İsrail yarışmada hazır bulunsa da salonun dışında binlerce kişinin katılımıyla protesto edilmişti.



2025 Eurovision Şarkı Yarışması, İsviçre'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

