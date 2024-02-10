İsrail, Eurovision'dan men edilsin çağrısı: İsrail adayını belirledi

Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in bu hafta temsilci olarak Eden Golan'ı açıklamasının ardından artan boykot çağrılarıyla karşı karşıya.
20 yaşındaki Eden Golan, Aerosmith'in "I Don't Want to Miss a Thing" şarkısını yorumladığı bir yetenek programının ardından İsrail adına yarışmak üzere seçildi.
Şarkıcı performansını 7 Ekim'deki saldırıların ardından Hamas tarafından esir tutulan İsrailli rehinelere ithaf ederek, "Herkes evine dönene kadar gerçekten iyi olmayacağız." dedi.
İsrail'de doğup Rusya'da büyüyen Golan, ülkenin yarışmaya 46. kez katılmasını sağlayacaktı. İsrail, 1973'ten beri Eurovision'a katılıyor ve Golan ülkenin Avrupalı olmayan ilk temsilcisi.
ÜLKELERİN İSRAİL BOYKOTU DEVAM EDİYOR
Ancak Filistinliler devam eden bir insani krizle karşı karşıyayken şarkı yarışmasının organizatörleri, ülkenin yarışmadan atılması yönünde artan çağrılarla karşı karşıya.
Geçen ay, İzlanda Besteciler ve Şarkı Sözü Yazarları Derneği, İsrail'in "neşe ve iyimserlikle karakterize edilen" bir etkinliğe katılımının askeri eylemleriyle bağdaşmadığını söyleyerek, İsrail'in yarışmadan uzaklaştırılması çağrısında bulunmuştu.
İsrail'in diskalifiye edilmemesi halinde kendi ülkelerinin yarışmaya katılmasına karşı çıkacağını belirten dernek, imza kampanyası başlatarak İsrail'in yarışmadan men edilmesi için 10 binin üzerinde imza toplamıştı.
RUSYA DA YARIŞMADAN MEN EDİLMİŞTİ
İzlanda bu protestoda yalnız değil; İsveç, Finlandiya ve Danimarka'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeden müzisyenler ülkenin yarışmadan çekilmesi çağrısında bulunmaya devam ediyor.
2022 yılında Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri harekatın ardından Rusya'nın yarışmaya katılması yasaklanmıştı. Çıkışının ardından Rusya bir daha yarışmaya geri dönmedi.
Aralarında Robyn, Fever Ray ve First Aid King'in de bulunduğu İsveçli sanatçılar İsrail'i savaş suçlarıyla itham eden bir açık mektubu imzalamıştı.
ORGANİZATÖRLER İSRAİL'İN TARAFINDA
Yarışmayı yürüten Avrupa Yayın Birliği (EBU) çağrılara yanıt vererek, “Eurovision Şarkı Yarışması, Avrupa ve Orta Doğu'daki kamu yayıncılarının katıldığı bir yarışmadır. Bu, hükümetlerin değil yayıncıların katıldığı bir yarışmadır ve İsrail kamu yayıncısı yarışmaya 50 yıldır katılıyor. Eurovision Şarkı Yarışması, dünya çapındaki izleyicileri müzik aracılığıyla birleştiren, politik olmayan bir etkinlik olmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.
Avrupa Yayın Birliği genel müdürü Noel Curran, The New York Times'a ısrarla Ukrayna ve Gazze'deki durumların "farklı" olduğunu söyledi.
İsrailli bir yetkili Daily Telegraph'a boykot çağrılarının ve gerekçelerinin "saçma" olduğunu söyleyerek boykot imzacılarını "İsrail karşıtı önyargıyla" suçladı.
Eurovision Şarkı Yarışması bu yıl Mayıs ayında İsveç'in Malmö kentinde gerçekleşecek.
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