İsrail, evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı: 15 kişi öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde evlerine dönen sivillere ateş açtı. Deir Mimas kasabasındaki saldırıda 15 kişinin öldüğü ve 83 kişinin yaralandığı açıklandı.

İsrail, evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılara ateş açtı: 15 kişi öldü

Sağlık yetkilileri, yüzlerce kişi evlerine dönmeye çalışırken, askerlerinin güney sakinlerine ateş açtığını, 15 kişinin öldüğünü ve 83 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail güçlerinin bölgeden çekilmesi için verilen son tarih bugün.

Lübnan ordusu, 27 Kasım'da yürürlüğe giren anlaşmaya göre 60 günlük bir süre içinde İsrail ordusu çekilirken güneyde barış gücü askerleriyle birlikte konuşlanacaktı.

Saldırı güneydeki Deir Mimas kasabasında gerçekleşti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada “İsrailli düşmanın Lübnan'ın egemenliğini ihlal etmekte ısrar ettiği, vatandaşlara saldırdığı, aralarında şehit ve yaralıların olduğu ve ateşkes anlaşmasına uymayı reddettiği” vurgulandı.

Silahlı saldırı, İsrail askerlerinin çekilmeleri için verilen sürenin dolmasına rağmen çekilmedikleri güneydeki evlerine dönmeye çalışan Lübnanlılara yönelik saldırılardan biri.

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