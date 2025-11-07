İsrail Filarmoni Orkestrası'nın Paris konseri protestolarla yarıda kesildi

Fransız polisi, Paris Filarmoni Salonu’nda İsrail Ulusal Orkestrası’nın konserini protesto ederek yarıda kesen dört kişiyi gözaltına aldı.

Salon yönetiminden yapılan açıklamaya göre, İsrail Filarmoni Orkestrası’nın perşembe akşamı verdiği konser esnasında bazı izleyiciler gösteriyi defalarca kesintiye uğrattı ve iki kez duman fişeği ateşledi.

Orkestranın Paris ziyareti, İsrail’in Gazze’de iki yıldır sürdürdüğü askeri harekât ve işgal altındaki Filistin topraklarına insani yardım girişine getirdiği ağır kısıtlamalar nedeniyle, daha etkinlik gerçekleşmeden çeşitli grupların tepkisini çekmişti.

AFP'nin aktardığına göre Paris Filarmoni Salonu idaresi, konserin sabote edilmesi üzerine suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı ve “Yaşanan ciddi olayları esefle ve şiddetle kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, biletli izleyicilerin üç ayrı kez konseri kesintiye uğratmaya çalıştığı, fakat diğer izleyicilerin protestoculara müdahale ettiği anımsatıldı.

Eylemcilerin salondan çıkarılmasının ardından konserin sorunsuz bir şekilde devam ettiği kaydedildi.

Savcılık ise olayla ilgili olarak üç kadın ve bir erkeğin gözaltında tutulduğunu duyurdu.

İSRAİL AYLARDIR DÜNYA KAMUOYUNUN HEDEFİNDE

İsrail, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria’daki eylemleri nedeniyle dünya kamuoyunun tepki ve protestolarıyla karşı karşıya.

Hamas’ın 7 Ekim 2023’teki saldırılarında binden fazla insanın hayatını kaybetmesinin ardından İsrail, Gazze’ye yönelik askeri harekât başlatmıştı.

Hamas’a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığının verilerine göre ise İsrail’in saldırılarında bugüne kadar 68 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler de bu verileri güvenilir kabul ediyor.

Birleşmiş Milletler soruşturmacıları İsrail’i soykırımla suçlarken, Başbakan Binyamin Netanyahu hakkında da Uluslararası Adalet Divanı tarafından savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar gerekçesiyle yakalama kararı çıkarılmıştı.