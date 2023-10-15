İsrail-Filistin çatışmasında 29 ABD vatandaşı öldü

ABD, İsrail-Filistin çatışmasında 29 vatandaşının hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail-Filistin çatışmasında 29 ABD vatandaşı öldü

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, -Filistin geriliminde 29 ABD vatandaşının öldüğü belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletildi.

ABD vatandaşlarının ne şekilde öldükleri ve kimliklerine dair detay paylaşılmayan açıklamada, 15 ABD vatandaşı ile oraya yaşayan 1 kişiden de haber alınamadığı aktarıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanlığının bu kişilerin aileleriyle temasta olduğu ve yerlerinin belirlenmesi için aralıksız çalıştığı kaydedilerek, ABD hükümetinin İsrail hükümetiyle rehine istihbarat paylaşımı ve rehine kurtarma çalışmalarında danışmanlık yapacak uzmanların görevlendirilmesi dahil her yönden birlikte çalıştığı vurgulandı.

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