İsrail, Filistin ziyareti öncesi Fransız vekillerin vizesini iptal etti

İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarını ziyaret etmeyi planlayan 27 solcu Fransız milletvekili ve yerel yöneticinin İsrail vizeleri ziyaretlerinden günler önce iptal edildi. Söz konusu gelişme pazar günü gerçekleşecek seyahatlerinden 2 gün önce yaşanırken, İsrail daha öbce ülkeyi ziyaret edecek iki İngiliz İşçi Partisi milletvekilinin de ülkeye girmesine izin vermemişti.



İSRAİL İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA



France 24 haber sitesinin aktardığına göre, İsrail hükümeti, 20 Nisan Pazar günü İsrail ve Filistin topraklarını ziyaret etmeye hazırlanan 27 Fransız vekil ve yerel yöneticinin vizelerini ziyaretten iki gün önce iptal etti. Vize iptalini söz konusu durumla karşı karşıya kalan vekil ve yetkililer kamuoyuna duyururken, İsrail İçişleri Bakanlığı, vize iptallerinin “İsrail devletine karşı eylemde bulunabilecek kişilere yasak getirme konusunda yetkililere izin veren bir kanun” uyarınca gerçekleştirildiğini savundu.



Fransa’nın Ekolojist ve Komünist partilerine mensup 17 siyasetçi, İsrail tarafından “toplu cezalandırmaya” maruz bırakıldıklarını belirterek Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan müdahale etmesini istedi.



“TOPLU CEZALANDIRMAYA BENZEYEN ANİ BİR KARAR”



Öte yandan, İsrail ve Fransa arasında da son dönemde ipler gerilmiş durumda. Macron’un Fransa’nın Filistin devletini tanıyabileceğini belirterek haziran ayına işaret etmesi üzerine İsrail duruma tepki göstermişti. Macron, İsrail’in ateşkesi bozarak yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi’ndeki koşullar konusunda da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu eleştiriyordu.



Vizeleri iptal edilen 17 isim, Kudüs’teki Fransız konsolosluğu tarafından 5 günlük bir ziyaret için davet aldıklarını söyledi. Açıklamada, İsrail ve Filistin topraklarını ziyaret etmeyi planladıkları, bunun “uluslararası işbirliği ve barış kültürünü güçlendirmeyi” amaçladığı belirtildi. Siyasetçiler, “İlk defa, yola çıkmadan iki gün önce, İsrail makamları bir ay önce onaylanan giriş vizelerimizi iptal etti” açıklamasında bulundu. Fransız siyasetçiler “toplu cezalandırmaya benzeyen bu ani karara neyin yol açtığını bilmek istediklerini” söyledi.



İsrail ve Filistin’i ziyaret edecek heyette Ekolojist parti vekilleri Francois Ruffin, Alexis Corbière, Julie Ozenne ile Komünist milletvekili Soumya Bourouaha ve komünist senatör Marianne Margate yer alıyordu. Diğer isimler ise solcu belediye başkanları ve yerel vekillerdi.