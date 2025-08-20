İsrail, Filistinli eski milli basketbolcuyu katletti

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Filistin Milli Basketbol Takımı'nın eski oyuncusu Muhammed Şalan'ı öldürdüğünü duyurdu.

Ajans haberinde "İşgal güçleri, çocuklarını doyurmak için Han Yunus'ta insani yardıma ulaşmaya çalışan 40 yaşındaki Şalan'a ateş açtı. Şalan, açılan ateş sonucu şehit oldu." ifadelerine yer verdi.



Haberde, Şalan'ın böbrek yetmezliği bulunan ve sepsis hastası kızı Meryem için de yiyecek ve ilaç aramak zorunda kaldığı, sık sık yardım çağrısı yaptığı aktarıldı.



İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'ye 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 62 bin 64 Filistinli hayatını kaybetti, 156 bin 573 kişi yaralandı.