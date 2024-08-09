İsrail, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını uzattı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağının bir ay daha uzatıldığı bildirildi. Hapishanelerden sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir daha önce, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli" ifadesini kullanmıştı.

İsrail, Filistinli tutuklulara yönelik ziyaret yasağını uzattı
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'in Maariv gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, tutuklulara yönelik ziyaret yasağını bir ay daha uzatan bir talimatı imzaladı.

'ye saldırıların başladığından bu yana Filistinli tutukluların aileleri, yakınlarını ziyaret edemiyor.

Filistinli tutukluların aileleri tarafından ziyaret edilmelerini yasaklama kararı, hapishanelerde uygulanan kısıtlamaların sıkılaştırılması politikası çerçevesinde gerçekleştirilmişti.

Ben-Gvir daha önce de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik kısıtlamaların artırılması talimatı vermişti.

İsrail'de hapishanelerden de sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, bir açıklamasında, "Filistinli mahkumlar başından vurularak öldürülmeli" ifadesini kullanmıştı.

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