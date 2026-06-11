İsrail, Filistinlileri sürgün için 350 milyon dolar ayırdı

Bir yandan Lübnan ve İran hedef alınırken bir yandan da İsrail hükümeti Filistinlileri yerinden etme çabalarını sürdürüyor.

Axios gazetesinden Barak Ravid, İsrail kabinesine gönderilecek bir belgeyi ortaya çıkardı. Belgeye göre, İsrail 61 yeni yerleşim yerinden Filistinlilerin çıkarılması için 350 milyon dolarlık finansman hazırlıyor.

Plan kabul edildiğinde, geçici konut kompleksleri, kamu binaları ve altyapı çalışmaları yapılarak finansman tamamlanamasa bile yerleşim alanı genişletilecek.

TASARI SEÇİMLERDEN ÖNCE ONAYLANACAK

Habere göre, İsrail hükümeti seçimlerden önce bu tasarıyı oylamayı planlıyor. Planın Batı Şeria haritasını büyük ölçüde değiştireceği ifade ediliyor .

Aynı yerleşim alanları için İsrail, geçen hafta da 35 milyon dolar tahsis etmişti. İlk aşamada, bu bütçe planlama ve düzenleme çalışmaları için kullanılıyor. Bu planlamalar yapılırken hükümet kalıcı yerleşimler için de çalışacak.

İsrail hükümeti, Batı Şeria'nın C Bölgesi üzerindeki hakimiyetini güçlendirme ve yerleşimleri genişletmeye çalışıyor. Plana ilişkin bir ayrıntılı rapor hazırlayan hak örgütleri de işgalin yasadışı olduğuna dikkat çekiyor.