"İsrail, Filistinlilerin naaşlarından organ çalıyor" iddiası: Gazze hükümetinden soruşturma talebi

İsrail'in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı.



Açıklamada, İsrail'in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da tepki gösterildi.



Gazze'deki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesinin Müdürü Mervan el-Hams da Birleşmiş Milletler'in (BM) Filistinlilere ait yaklaşık 80 cenazenin Gazze Şeridi'ne gönderileceği yönünde kendilerini bilgilendirdiğini aktarmıştı.



"Onlarca şehidin naaşı bir konteyner içinde geldi. Naaşların bir kısmı tam, bazılarının sadece uzuvları vardı. Bazı cesetler ise çürümüştü" açıklamasında bulunan Hams, cesetlerin yoğun nüfuslu bir bölgede konteynerden çıkarılması durumunda, salgına neden olabilecek güçlü bir koku yaydığını vurgulamıştı.



İsrail Gazze'ye yönelik kara operasyonunu başlattığı andan itibaren el koyduğu Filistinliler ait yaklaşık 80 naaşı, dün Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı üzerinden teslim etmişti. Kimliği belirlenemeyen naaşlar, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan Tel el-Sultan Mezarlığı'na defnedilmişti.