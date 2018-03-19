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İsrail, Fransız konsolosluk görevlisini silah ticaretinden tutukladı

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Dünya

İsral'in Fransız konsolosluğunda çalışan bir kişiyi, silah ticareti suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

İsrail, Fransa'nın Kudüs Başkonsolosluğu'nda çalışan bir Fransız vatandaşının, Gazze ile Batı Şeria arasında yasadışı silah ticareti yapmaktan tutuklandığını duyurdu.

Açıklama, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin Bet'ten geldi. Açıklamada, Romain Franck adlı çalışanın Filistin toprakları arasında konsolosluğa ait araçla en az beş kez silah taşımakla suçlandığı belirtildi.

Frank'ın üstlerinin bilgisi dışında, kendi inisiyatifiyle ve maddi çıkar sağlamak için böyle bir işe giriştiği vurgulandı. Filistinli militanları desteklemek için ideolojik sebepleri de bulunduğu iddia edildi.

Tutuklanan konsolosluk çalışanı Romain Franck
Tutuklanan konsolosluk çalışanı Romain Franck

15 Şubat'ta yakalandığı belirtilen 23 yaşındaki Frank'ın 70 tabanca ve iki saldırı tüfeği taşıdığı ileri sürülüyor.

Fransa'nın Tel Aviv Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada da Fransa'nın konuyu ciddiyetle takip ettiği ve İsrailli yetkililerle işbirliği yaptığı vurgulandı.

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