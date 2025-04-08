İsrail, gazetecilerin çadırını hedef aldığını doğruladı

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Ordu ile iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) dün gece Han Yunus'ta, Hamas'a mensup olup gazeteci kisvesi altında çalışan ve medya şirketi olan Hasan Abdulfettah Muhammed Islih'i hedef aldı." ifadesine yer verildi.



Açıklamada, saldırının, "Hamas'ın Han Yunus'taki Tugay'ına mensup olan Islih'i hedef alma gayesiyle" gerçekleştirildiği iddia edildi.



Saldırıda yaralanan 9 gazeteciden biri olan Islih ise İsrail'in iddialarıyla ilgili henüz açıklama yapmadı.



İsrail savaş uçakları, Han Yunus kentinde Nasır Hastanesi yakınında gazetecilerin kaldığı bir çadırı bombalamış, saldırı sonrası çadırda yangın çıkmıştı. Saldırıda ilk belirlemelere göre bir gazetecinin öldüğü, 9'u gazeteci 10 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.



İsrail ordusu, uluslararası sözleşmelere göre dokunulmazlığı olan basın mensuplarını Gazze'de düzenlediği saldırılarla sık sık hedef almaya devam ediyor.



Gazetecilerin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 1 gazetecinin yanarak hayatını kaybetmesiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazetecilerin sayısı 210'a çıkmıştı.