İsrail gazetesinden başyazı: “Gazze’deki yardım merkezleri ölüm tuzağı haline getirildi”

İsrail’in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi’ndeki İsrail askerlerinin yardım bekleyen Filistinlilere kasten ateş açtığını ve bu yönde emir aldıklarını ortaya çıkaran haberinin ardından konuyla ilgili bir başyazı yayınladı. İsrailli yetkililer gazetenin haberinde paylaşılan bilgileri yalanlarken, Haaretz, başyazısından, “İsrail Gazze’deki yardım merkezlerini ölüm tuzaklarına çevirdi, öldürmeler durmalı” diye seslendi.



ORDU SÖZCÜLÜĞÜ, BULGULARI REDDETMEDİ



Gazete, 27 Haziran tarihli haberinde, İsrail askerlerine insani yardım bekleyen silahsız Gazzelilere kasıtlı olarak ateş açma emri verildiğini ortaya koymuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri ve görevlileri, Haaretz’e yaptıkları açıklamalarda, kendilerine hiçbir tehdit olmadığı durumlarda dahi Gazze’deki gıda dağıtım merkezlerinin yakınlarındaki silahsız insanlara ateş açma emri verildiğini anlatmıştı. Askerler, ordunun son bir ay içinde yardım dağıtım alanlarının yakınlarındaki Filistinlilere kasıtlı olarak ateş ettiğine dikkat çekmişti.



Haberde, özellikle ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nın Gazze Şeridi’ndeki insani yardım dağıtım noktaları ve çevresinde yaşanan katliamlara işaret edilmişti.



Haaretz, bu haberin ışığında bugün yayınladığı başyazıda, “Gazze İnsani Yardım Vakfı kurulduğundan bu yana dağıtım merkezlerinin çevresinde 500’ü aşkın kişi öldürüldü. Askeri Başsavcı, bu öldürme olayları hakkında soruşturma talep etti” ifadelerini kullandı.



Başyazıda paylaşılan bilgilere göre, İsrail Ordu Sözcülüğü’nden Haaretz’in haberine yanıt olarak yapılan açıklamada, haberde dikkat çekilen bulgular inkar edilmedi, sivillerin zarar gördüğüne dair haber ve raporların soruşturulacağı belirtildi.



“NETANYAHU DA KATZ DA HER BİR KELİMENİN DOĞRU OLDUĞUNU BİLİYOR”



Haberde yer verilen asker ifadelerinin Filistinlilerin, doktorların ve insani yardım kuruluşların çalışanlarının anlattıklarıyla örtüştüğüne işaret eden Haaretz'e göre, tüm bunlar, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz’ı yapılan haberlerin “aşağılık kan iftiraları” olmakla itham etmekten alıkoymadı.



Haaretz, başyazısını şu sözlerle sürdürdü: “Başbakan ve Savunma Bakanı, araştırmanın her bir kelimesinin doğru olduğunu ve İsrail Savunma Kuvvetleri’nin Gazze’deki sivillere karşı her türlü itidali yitirdiğini biliyor. Tüm uzmanlar, İsrail’i vakfın kabul gören insani ilkelere aykırı faaliyet gösterdiği konusunda uyardı. Esasında, yüzlerce kişinin öldüğü saldırı olayları yardım merkezleri açılmadan kısa süre önce başlamıştı. İsrail, Gazze’de insanları ailelerini açlıktan ölürken ya da yemek bulmak için hayatını riske atarken izlemeye zorlayan bir sistem yarattı.”



“SİVİL ÖLÜMLERİ ENGELLEMEK İÇİN ÇABA SARF ETMİYORLAR”



İnsani yardım merkezlerinin etrafında yaşanan olayların yanı sıra İsrail güçlerinin Gazze’de her gün çok sayıda Filistinli sivili öldürdüğünü hatırlatan gazete, binaların ve altyapının sistematik olarak yok edildiğini, hastanelere saldırıldığını, kamu kurumlarının yerle bir edildiğini, tıbbi malzemeler, gıda ve ilaçların girişinin engellendiğini aktardı.



“İsrail, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, hatta en kötü suç olan soykırım suçlamalarını reddetmek için mücadele edecektir” denilen başyazıda, İsrailli komutanların Gazze’deki sivillerin canlarına karşı suç teşkil edecek bir kayıtsızlık gösterdiğini görmek için bu suçlamalara katılmak gerekmediği belirtildi.



“İsrail Savunma Kuvvetleri’nin sivillerin öldürülmesini önlemek için çaba göstermediği artık tartışılmaz” diyen gazete, başyazıya şu taleplerle son verdi:



“İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, yardım merkezleri etrafındaki ateş açma politikasında değişiklik emri vermeli ve silahsız sivillerin ölümünden sorumlu olan komutanlar hakkında soruşturma açmalı ve iddianame düzenlemeli. Zamir, bunun yanı sıra, hükümetin yardım politikasını değiştirmesini ve savaş boyunca imkansız koşullar altında insanlara başarılı bir şekilde yiyecek ve yardım sağlayan uluslararası kuruluşların faaliyetlerine devam etmesine izin vermesini talep etmeli.”