İsrail: Gazze şehrinin yüzde 40'ını kontrol altına aldık

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Ordu sözcüsü Effie Defrin, her gün onlarca Filistinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan saldırılara ilişkin konuştu. Hamas'ın ortadan kaldırılacağı güne kadar bu saldırıların devam edeceğini vurguladı.

Defrin, "Gazze şehrinin yüzde 40'ını kontrolümüz altında tutuyoruz, operasyon önümüzdeki günlerde genişlemeye ve yoğunlaşmaya devam edecek" dedi.



RİBERA: GAZZE'DE YAŞANANLAR SOYKIRIM



Gazze'de yaşananlara ilişkin Avrupa Birliği'nden de yeni açıklamalar var.



Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail'in saldırdığı Gazze'de yaşananları soykırım olarak nitelendirdi.



Ribera, BM Güvenlik Konseyi'nin 14 üyesinin ateşkes çağrısında bulunduğunu hatırlattı.



"protestolar Avrupa şehirlerine yayılırken, Gazze'deki soykırım, Avrupa'nın harekete geçme ve tek ağızdan konuşma konusundaki başarısızlığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.



İsrail ise bir kez daha soykırımı reddetti.



FRANSA-İSRAİL GERİLİMİ



Filistin Devleti'nin tanınmasına yönelik adımların atılacağı 22 Eylül'deki BM Genel Kurulu öncesi İsrail-Fransa gerilimi de sürüyor.



İsrail ve Fransa Dışişleri bakanları telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İsrailli Bakan Gideon Saar, mevkidaşına Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Filistin Devleti'ni tanımaya yönelik açıklamaları nedeniyle, İsrail'i ziyaret edemeyeceğini söyledi.



İsrail Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Paris yönetiminin son dönemde İsrail'e karşı bir dizi düşmanca adım attığı ve tutum sergilediği ileri sürüldü.



Diğer yandan Ukrayna konulu gönüllüler koalisyonu zirvesi için Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Katarlı yetkililerle biraraya geldi.



Gazze'de ateşkes için yapılan görüşmelerde ise kayda değer ilerleme sağlanamadığı öne sürüldü.