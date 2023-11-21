İsrail, Gazze Şeridi’nde 62 gazeteciyi öldürdü

Haddura, şu ifadeleri kullanmıştı:



"İşgal güçleri, Beyt Lahiya'ya fosfor bombaları attı. Bölgenin boşaltılması için bildiriler dağıttı. İnsanlar deliler gibi yollarda nereye gittiklerini bilmiyor. Biz de evde bölündük. Bir kısmı çıktı; tabii kimsenin nereye gittiğini bilmiyoruz. Durum çok zor. Allah'ım bizlere merhamet et."



İsrail'in saldırılarda daha önce de Dua Şeref, Selma Muhaymer, Selam Meyme ve İman el-Akıli isimli 4 kadın gazeteci hayatını kaybetmişti.



"Ayn Medya" foto muhabiri İbrahim Lafi ise henüz 22 yaşında İsrail saldırılarında yaşamını yitiren en genç gazetecilerden oldu.



Lafi'nin 22 yaşına gireceği doğum gününden birkaç gün önce yaşamını yitirdiği belirtiliyor.



Öte yandan, İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda da 3 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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