İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir Filistinli gazeteci daha hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze Şeridi'nde bir gazeteciyi daha öldürdü

'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda, Filistin El'an Haber Ajansı'nda çalışan gazeteci Muhammed Manhal Ebu Armane'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 159'a yükseldiği bildirildi.

Medya ofisinden daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecileri "Filistin'in sesini susturmak, gerçekleri gizlemek, haber ve bilgilerin bölgesel ve uluslararası kamuoyuna ulaşmasını engellemek amacıyla kasıtlı olarak öldürdüğü" ifade edilmişti.

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