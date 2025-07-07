İsrail Gazze'de 1 günde 81 Filistinliyi katletti

ABD'nin önerdiği ve tarafların "olumlu yanıt" verdiği 60 günlük ateşkesin haftaya başlaması beklenirken İsrail'in Gazze'deki katliamı hız kesmeden devam ediyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezi başta olmak üzere çeşitli bölgelere havadan ve ateşli silahla düzenlediği saldırılarda okul, çadır ve evlerin yanı sıra yardım dağıtım merkezi yakınlarını da hedef aldı.



İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların da olduğu 81 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.



İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi bozarak 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 261 kişi de yaralandı.