İsrail, Gazze'de 13 kişiyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılar sonucu 13 Filistinli yaşamını yitirdi.



Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının verdiği bilgilere göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta bölgesindeki Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava aracı (İHA), savaş uçakları ve topçularla saldırılar düzenledi.



Saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.



Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyinde düzenlediği saldırıda ise 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.



Sağlık çalışanlarının verdiği bilgilere göre de Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı'na yapılan saldırıda 2 kişi öldü.



İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik saldırıları devam ediyor.



İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 519 Filistinli öldü, 99 bin 637 kişi yaralandı.



Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.