İsrail Gazze'de 2 Filistinli kardeşi katletti

İsrail ordusu, Gazze'deki ateşkesin ardından gerisine çekildiği Sarı Hat'tı yanlışlıkla da olsa geçen Filistinli sivilleri ve araçlarını uyarı yapmaksızın hedef almaya devam ediyor.

Gazze'deki sağlık kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu topçu atışlarıyla Deyr el-Belah'ın doğusundaki Kastal binalarının yakınını bombaladı. İsrail saldırısında Said ve Mesud el-Ğavaş isimli 2 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Filistinli kardeşlerin Sarı Hat'tı geçtiklerini ve bölgede Sarı Hat'tı gösteren bir işaretin bulunmadığını söyledi.



GAZZE'DE ATEŞKES

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın ilk aşamada onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun Sarı Hat'tın ardına çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.