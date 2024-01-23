İsrail Gazze'de 21 askerinin daha öldüğünü duyurdu

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ediyor.

İsrail ordusu, dün 21 askerinin daha Gazze'de öldüğünü duyurdu. Tel Aviv yönetiminin bu durum ile ilgili yayın yasağı getirdiği iddia edildi.

İddialara göre saldırıların yoğunlaştığı Han Yunus'ta iki binanın çökmesi sonucu 20'nin üzerinde İsrail asker hayatını kaybetti.



Enkaz altında kalanlar arasında yüksek rütbeli subayların olduğu da bildirildi.

İsrail, Hamas'a tüm rehinelerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 2 aylık geçici ateşkes önermişti.



Hamas ise daimi ateşkes dışındaki tekliflerin reddedileceğini bildirmişti.

İsrail ordusuna göre, şu anda Gazze Şeridi'nde hala 136 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakılmıştı.

