İsrail Gazze'de 24 kadın gazeteciyi öldürdü

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla açıklamada bulundu.



İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 24 kadın gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirten Selame, "Kadın olmaları zalim ordu karşısında onları kurtaramadığı gibi, gazetecilik dokunulmazlığı da onları katil yapıdan koruyamadı." ifadelerini kullandı.



İsrail ordusunun Filistinli kadın gazetecilere yönelik öldürme suçunu işlemesinin uluslararası insancıl hukukun ihlali olduğunu kaydeden Selame, bunun kadın haklarını ve gazetecilerin haklarını savunduğunu iddia eden özgür dünyanın gözü önünde gerçekleştiğini vurguladı.