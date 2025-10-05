İddia: İsrail, Gazze'de 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor

İsrail basınında Tel Aviv'nin kabul ettiği, Hamas'ın müzakereye açık olduğunu duyurduğu ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına ilişkin tartışmalar ve yeni iddialar sürüyor.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı habere göre, esir takası anlaşmasının uygulanması ve ordunun Gazze Şeridi'nden kademeli olarak çekilmesinin ardından bile İsrail, Gazze ve çevresindeki üç stratejik noktada uzun vadede askeri varlığını sürdürmeyi planlıyor.



PLAN WASHINGTON'A İLETİLDİ

İsrailli yetkililer, ordunun Gazze Şeridi sınırları içinde bir tampon bölgede (alanı belirtilmedi), Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru'nda ve kentin doğusunda bulunan "70. Tepe" (Mintar Tepesi) bölgesinde kalmasını içeren planın ayrıntılarını Washington yönetimine iletti.

"Bu noktaların İsrail için hayati önem taşıdığı, takip ve kontrol gücü kazandırdığı, sahada üstünlük sağladığı" belirtilen haberde, ABD yönetiminin İsrail'in, çekilmenin ilk aşaması uygulandıktan sonra bu noktalarda kalması gerektiği konusunu anlayışla karşıladığı iddia edildi.



Ayrıca habere göre "Plan, İsrail ordusunun, tüm esirlerin salıverilmesinin ardından çatışma bölgelerinden çekilmesini öngörüyor. Ordu Gazze Şeridi'nde geçici olarak sarı hatta kalacak daha sonra güvenlik durumunu yönetmek için ABD yetkisi altında faaliyet gösteren yabancı güçlerin bölgeye girmesiyle eş zamanlı olarak kırmızı hatta çekilecek."



NE OLMUŞTU?

Hamas ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı da "Hamas'ın kalıcı barışa hazır olduklarına inanıyorum. İsrail, Gazze’ye yönelik bombardımanı derhal durdurmalı ki esirleri hızlı ve güvenli bir şekilde çıkarabilelim." açıklaması yapmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi ise Tel Aviv yönetiminin planın ilk aşamasını uygulamaya hazırlandığı belirtilmişti.

