İsrail, Gazze'de 4 günde 118 Filistinliyi katletti

ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de açıkladığı 20 maddelik ateşkes planını kabul edip işgal harekatını durdurduıunu iddia etmesine rağmen İsrail'in gazze'deki kitlesel katliamı sürüyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Trump'ın açıkladığı ateşkes çağrılarını ve bu öneriye verilen olumlu yanıtı görmezden gelerek, Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımıza yönelik saldırılarını sürdürüyor." ifadeleri kullanıldı.

CAN KAYBI 67 BİN 173'E YÜKSELDİ

Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine İsrail ordusunun "4-7 Ekim tarihlerinde 230'dan fazla hava ve topçu saldırısı düzenleyerek katliamlar gerçekleştirdiği" belirtildi.

4 günü kapsayan saldırılarda kadınların ve çocukların da aralarında olduğu 118 Filistinli sivilin hayatını kaybettiği ifade edilen açıklamada, bunların 72'sinin Gazze kentinden olduğuna işaret edildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde 8 Ekim 2023'te başlattığı ve bugüne kadar sürdürdüğü soykırımda 20 binden fazla çocuk ve 10 bini aşkını kadın olmak üzere 67 bin 173 Filistinli katledildi.