İsrail, Gazze’de 400’den fazla hedefi vurdu

İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde düzenlenen saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, “Son 24 saatte 400'den fazla hedef vuruldu. Hava Kuvvetleri savaş uçakları gece boyunca Han Yunus bölgesinde kapsamlı bir saldırı gerçekleştirdi. 551. Tugay Muharebe Ekibi savaşçıları Beit Lahia bölgesindeki Hamas'ın altyapısını ortadan kaldırdı” ifadelerine yer verdi.



Öte yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Hamas komutanlarından birinin öldürüldüğünü ifade ederek, “IDF ve Şin Bet, Hamas'ın Şecaiye taburunun komutanını ortadan kaldırdı” dedi.

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