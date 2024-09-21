İsrail, Gazze'de 44 kişiyi daha öldürdü

İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 44 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze'de 44 kişiyi daha öldürdü
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'in son 24 saatte Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli öldü.

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail, 20 Eylül Cuma sabahından bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik çok sayıda hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırılarda kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 44 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 272 Filistinli öldü, 95 bin 551 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ile topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 716 Filistinli hayatını kaybetti.

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