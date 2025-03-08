İsrail Gazze'de 48 bin 453 kişiyi öldürdü

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırılar sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

Daha önceki saldırılarda yıkılan bir binanın enkazından ise bir sivilin cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 453'e, yaralı sayısının da 111 bin 860'a yükseldiği kaydedildi.