İsrail Gazze'de 5'i aynı aileden 9 kişiyi katletti

Ateşkese rağmen İsrail savaş uçakları ve helikopterleri gece saatlerinde Gazze 'nin batısı ve kuzeyindeki çeşitli noktalarda bulunan konutları eş zamanlı olarak hedef aldı.

Saldırılarda Şati Mülteci Kampı'nda Muhenna ailesine ait ev, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir apartman dairesi, Tel el-Heva Mahallesi'nde bir konut ve kentin kuzeybatısındaki Muhaberat bölgesinde bulunan Lebid Apartmanı'na saldırı düzenlendi.

Yerel kaynaklara göre en ağır can kaybı Muhaberat bölgesindeki Lebid Apartmanı'nın dördüncü katına düzenlenen saldırıda meydana geldi. Hasan Rebah Lebid, eşi Menar, büyük oğlu Muhammed, kızı Rehef ve küçük oğlu Temim yaşamını yitirdi. Aileden yalnızca 9 yaşındaki Hala Hasan Rebah Lebid'in hafif yaralı olarak kurtulduğu, enkazdan ayrıca 1'i ağır olmak üzere yaralıların çıkarıldığı aktarıldı.

Ambulans ve sivil savunma ekiplerinin gece boyunca saldırı noktalarında arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, yaralıların ve hayatını kaybedenlerin Gazze kentindeki Şifa Hastanesi'ne sevk edildiği kaydedildi.

Son açıklanan resmi verilere göre, Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda 936 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 903 kişi yaralandı.