İsrail Gazze'de 6 Filistinliyi katletti

İsrail, ateşkesi bir kez daha ihlal ederek savaş uçaklarıyla Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesinde birden fazla polis noktasını hedef aldı.

Saldırıda 3'ü polis 6 kişinin hayatını kaybettiği ve bazı Filistinlilerin de yaralandığı aktarıldı.

İsrail dün de Han Yunus kentinde İHA ile saldırı düzenlemiş, bir Filistinli yaşamını yitirmişti. İsrail güçlerinin Gazze'nin doğusundaki saldırısında ise Filistinli kardeşler Fehmi ve Said Ömer Kaddum hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 72 bin 274'e, yaralı sayısı ise 171 bin 995'e yükseldi.